Mafie, droga ed evasione: ecco il bilancio delle Fiamme Gialle ad Agrigento

Emergono dati interessanti e significativi in occasione del 245esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. Tra il 2018 e il 2019 nell'Agrigentino sono stati scoperti 67 contribuenti totalmente sconosciuti al Fisco e 106 lavoratori irregolari, denunciate 117 persone - di cui 79 pubblici ufficiali che si sarebbero impossessati di soldi nell'esercizio delle loro funzioni - per corruzione connesse a dazioni di denaro per oltre 5 milioni di euro.

Inoltre è stato sequestrato più di un milione di euro alle mafie, messi i sigilli a 8 punti di scommesse clandestine e realizzati anche 1.500 controlli sulla circolazione delle merci e sui prodotti sottoposti ad accise.

