Palma di Montechiaro, incidente stradale per il capocannoniere dell'under 17 Rosario Di Salvo

Il capocannoniere dell’under 17 del Licata Calcio, Rosario Di Salvo, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Palma di Montechiaro, città in cui il ragazzo risiede.

Il giovane calciatore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove è stato sottoposto alle prime cure e poi trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’incidente è avvenuto due sere fa ma ne ha dato notizia solo oggi la società Licata calcio, che in un post su Facebook, ha scritto: Forza Rosario! La società Licata Calcio augura, di vero cuore, una pronta e completa guarigione al calciatore degli Under 17 Rosario Di Salvo coinvolto in un brutto incidente stradale. In bocca al lupo campione!”

