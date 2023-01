Incidente sulla Agrigento-Palermo, un 29enne finisce fuori strada con l'auto

Ancora un incidente sulla strada statale 189, Agrigento - Palermo, all'altezza del bivio per Muxarello. Un ventinovenne di Sant’Angelo Muxaro, che viaggiava su un'auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Il giovane è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Mussomeli. Dopo aver prestato le prime cure, il personale sanitario ha trasportato il 29enne, in stato cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Il ferito ha riportato gravi traumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nel sinistro.

