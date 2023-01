Cattolica Eraclea, scontro tra un'auto e un tir: due feriti, uno è grave

Incidente, questa mattina, sulla statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. A scontrarsi, un'auto e un mezzo pesante. L'autista della Fiat Punto è rimasto gravemente ferito, lievi traumi per chi guidava il tir.

Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'autista della Fiat Punto in ospedale. Il ferito ha riportato diverse fratture agli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasferiti presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

La polizia stradale che ha provveduto a gestire il traffico, ha compiuto tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente.

Si tratta del secondo incidente grave in pochi giorni in provincia di Agrigento. Ieri, sulla strada statale 189, Agrigento - Palermo, all'altezza del bivio per Muxarello, un ventinovenne di Sant’Angelo Muxaro, che viaggiava su un'auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il ferito, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ha riportato gravi traumi.

