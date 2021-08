Akragas, da lunedì riprendono gli allenamenti allo stadio Esseneto

Conto alla rovescia per il raduno dell'Akragas. Lunedì 9 agosto inizierà la preparazione atletica dei biancoazzurri impegnati nella stagione 2021/22 nel secondo campionato consecutivo di Eccellenza, girone A.

Società, staff tecnico e giocatori si ritroveranno alle ore 15 allo stadio Esseneto di Agrigento per dare il via alla preparazione in vista dell’esordio ufficiale nella Coppa Italia di categoria. Saranno poco più di 22 i giocatori che inizieranno a sudare sotto lo sguardo attento di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff. Da martedì 10 agosto sono previste anche doppie sedute di allenamento fino alla prima gara di Coppa Italia.

