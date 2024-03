Agrigento, revocato in autotutela il bando per la gestione dello stadio: occorrerà modificarlo

Revocato in autotutela il bando per la gestione dello stadio Esseneto di Agrigento. Uno stop improvviso visto che la gara d'appalto era prevista per il prossimo 11 aprile. La revoca della determina dirigenziale avente ad oggetto l’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo è stata disposta dal responsabile del settore affari generali e legali del comune di Agrigento Antonio Insalaco.

I motivi della revoca in autotutela

Nel documento si legge che la revoca del provvedimento è necessaria «al fine di esplicitare, nel dettaglio, negli atti di gara la disciplina prevista dagli artt. 177 e ss. del D. Lgs. 36/2023». L’articolo 177 disciplina l’aggiudicazione di una concessione che «comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell’offerta o da entrambi».

Verranno dunque apportate nuove modifiche al bando che, appena pubblicato, aveva suscitato critiche da più parti riguardo agli anni di gestione dell'impianto e alle opere da eseguire. Il termine della presentazione delle domande per partecipare scadeva il prossimo 8 aprile e la gara d’appalto, originariamente, era prevista per l’11 aprile. Tutto subirà, dunque, uno slittamento. Per prima cosa occorrerà attendere la predisposizione di una nuova gara.