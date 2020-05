Giovani violinisti siciliani suonano i Coldplay, Chris Martin canta con loro

I complimenti via social si sono trasformati in una vera e propria performance via web.

Tempo fa, due giovani siciliani, veri talenti nel violino, avevano pubblicato sui social il video di una loro esibizione sulle note di Viva la vida dei Coldplay. Un modo per trascorrere in spensieratezza le giornate di quarantena.

Incredibile, ma vero... i violinisti di Porto Empedocle (Agrigento), Mirko e Valerio di 12 anni, avevano ricevuto fra i tanti complimenti anche quelli di Chris Martin, frontman della band.

Ora lo stesso Martin ha voluto fare di più, contattando Mirko e Valerio, esibendosi con loro via web.

Un concerto improvvisato in cui Chris Martin ha cantato Viva la vida accompagnato dai violini dei due ragazzi. Il video è stato poi condiviso sui canali social della band.

