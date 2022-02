Dalla Sicilia alla tv in California: i gemelli Mirko e Valerio stupiscono coi loro violini

I loro volti e il loro talento erano già conosciuti. Quasi due anni fa avevano catturato l'attenzione anche di Chris Martin, il cantante dei Coldplay, adesso sono riusciti a varcare l'oceano conquistando anche gli Stati Uniti.

Mirko e Valerio Lucia, i gemelli violinisti di 14 anni di Porto Empedocle, sono volati in California per partecipare al "The Ellen Show", seguitissimo programma televisivo condotto da Ellen DeGeneres.

Una grande soddisfazione per i due giovani che oltre al loro talento vantano spiccate doti di intrattenimento. A loro agio nel salotto della trasmissione, hanno raccontato con ironia e naturalezza la loro storia. Qualche battuta in inglese e poi la brillante esibizione sulle note di Viva la Vida dei Coldplay.

Tutto è iniziato con la performance a distanza con Chris Martin, che si è innamorato di loro e li ha così coinvolti e portati all'attenzione mediatica. Il passo verso i primi traguardi è stato breve: i due gemelli sono stati notati dalla casa discografica, Warner Music Italia, che ha permesso loro di produrre il loro primo album, "The violin twins", uscito lo scorso 14 gennaio.

