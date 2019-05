Il boom delle case a 1 euro a Sambuca di Sicilia, il vicesindaco: "È in atto una rivoluzione"

Piacciono le case a Sambuca, vendute per 1 euro. Il bilancio tracciato dal vicesindaco del paese, Giuseppe Cacioppo, è positivo.

"È in atto una rivoluzione, dell'accoglienza e dell'intercultura. In questi giorni, - ha spiegato Cacioppo - abbiamo assistito all'arrivo di centinaia di europei ma non solo. Sono tutti giunti qui per acquistare una casa per le vacanze, o per farne una struttura ricettiva. Tutto è nato quando il Comune non ha più potuto gestire gli immobili di sua proprietà. Ecco che, con un'asta pubblica, sono state vendute tutte le case, ossia 16. Ma altre, circa 50, sono state vendute da privati".

