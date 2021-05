A Lampedusa in 1.600 nell'hotspot da 250 posti e il mare mosso complica i trasferimenti dei migranti

Ancora stracolmo l'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove attualmente sono presenti 1.661 migranti a fronte di una capienza prevista di 250 persone. È il risultato degli sbarchi che si sono susseguiti in queste ore sull'isola.

Una situazione, legata anche alle condizioni meteo favorevoli, per la quale hanno lanciato appelli sia il sindaco Totò Martello che il presidente della regione, Nello Musumeci che non ha esitato a definire la situazione a rischio "apocalisse". Musumeci ha anche parlato della possibilità che "75mila persone siano pronte a partire dal Nord Africa verso le coste siciliane".

Un esodo che naturalmente fa sembrare minima la drammaticità delle immagini che arrivano dalle Pelagie.

Intanto sono 80 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che stasera partiranno verso Porto Empedocle con il traghetto di linea Cossyra. Per domattina, la prefettura di Agrigento ha già predisposto - con il traghetto di linea Sansovino sempre per Porto Empedocle - il trasferimento di 250 minori non accompagnati che andranno a Taranto.

Domani dovrebbe, stando alle previsioni meteo, calare il vento e forse potrà ormeggiare la nave quarantena Azzurra e si potrà procedere all'imbarco. Ieri sera è fallito il trasbordo dei 260 migranti caricati appositamente sul pattugliatore Asso30 sulla nave quarantena.

