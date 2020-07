Sbarchi senza fine a Lampedusa, in 48 ore arrivati 800 migranti

Un barcone con a bordo 55 tunisini è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia costiera nelle acque antistanti Lampedusa. I migranti sono già sbarcati sul molo Favarolo e dopo i primi controlli sanitari verranno trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola. In circa 48 ore sono arrivate quasi 800 persone.

Avvistamenti e soccorsi di barchini, nelle acque antistanti all'isola, come gli approdi direttamente sulla terraferma, sono andati avanti per tutta la notte. Quattro i barchini - da 10 a 27 le persone a bordo, tutti tunisini, per un totale di 67 - che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla costa, solo nelle ore notturne.

La Prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di almeno 150 migranti dell'hotspot, nel tentativo di alleggerire le presenze. Sono due i traghetti, uno in tarda mattinata e l'altro in serata, che collegano Lampedusa con Porto Empedocle.

