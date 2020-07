Visita del ministro Lamorgese a Lampedusa, i cittadini: "Non lasci solo il sindaco"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha visitato oggi Lampedusa. Tra gli incontri, quello con le forze dell’ordine e con il sindaco dell’isola, Totò Martello.

Prioritaria l'esigenza di migliorare la gestione degli sbarchi di migranti sull'isola. Il sindaco Martello, infatti, ha sollecitato interventi legati alla dichiarazione dello stato di calamità per Lampedusa e Linosa "passaggio indispensabile per poter attuare, in collaborazione con il governo nazionale, misure specifiche per le nostre isole ad iniziare dalla fiscalità di vantaggio", ha sottolineato il primo cittadino.

I cittadini lanciano un appello, affinché il sindaco non sia lasciato solo e il governo faccia sentire il suo supporto. Il ministro ha assicurato che "l'attenzione sull'isola è massima". E che i migranti saranno tutti sottoposti a test sierologici.

© Riproduzione riservata