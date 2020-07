Sbarco completato Porto Empedocle, il sindaco Ida Carmina: "Siamo stremati"

Sono state completate le operazioni di sbarco dei 169 migranti migranti dalla Moby Zazà al porto di Porto Empedocle. Gli stranieri, che fanno parte del gruppo di persone salvate in acque internazionali dalla Sea Watch, sono negativi al coronavirus e hanno terminato la quarantena.

"Porto Empedocle è stremata. Gli sbarchi andrebbero programmati soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. Siamo stanchi" ha detto il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina.

A bordo restano, nella zona rossa, il ponte 7, coloro che sono risultati positivi al Covid, una trentina di migranti. Programmato il trasferimento con dei pullman in strutture di accoglienza, in particolare viene indicata quella di Crotone.

Subito dopo le operazioni di sanificazione della nave quarantena in vista del previsto trasbordo dei migranti soccorsi dalla Ocean Viking che, secondo le informazioni attuali, avverrà in rada con il coordinamento della Guardia costiera. La volontà delle autorità è quella di attendere in ogni caso prima l’esito del tampone al quale sono stati sottoposti i migranti.

