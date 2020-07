Migranti, il sindaco di Porto Empedocle: "Non possiamo accogliere tutti senza aiuti"

I continui sbarchi di migranti stanno gravando sulle spalle del Comune di Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Il sindaco Ida Carmina non si è mai tirata indietro di fronte alle emergenze, ma in periodo di pandemia la gestione dei migranti, senza aiuti da Roma, diventa quasi impossibile.

"Per anni abbiamo accolto tutti gli extracomunitari sono passati da qua - spiega il sindaco -. Abbiamo offerto aiuti, la tensostruttura e senza mai ricevere un aiuto da parte dello Stato. Non possiamo sostenere noi l’ingresso di tutta l’Africa in piena epidemia". Motivazione che sta alla base della richiesta di spostare la nave-quarantena a Pozzallo, in provincia di Ragusa.

"Porto Empedocle è Covid free, tutto quello che noi subiamo è qualcosa di indotto da scelte che non dipendono da noi. Devono finirla, quelli che stanno a Roma, con questo atteggiamento 'radical chic' e prima di parlare vengano ad acclarare e a capire quali sono i problemi - ha lamentato Carmina - . Questo non sarebbe male".

