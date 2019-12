"Emergenza crolli alla Scala dei Turchi", il video girato da un drone

Far crollare tutti i massi pericolanti della Scala dei Turchi. È quello che chiede l'associazione Mareamico che attraverso le immagini girate da un drone denuncia lo stato di emergenza della costiera.

"L'occhio del drone ha scoperto migliaia di massi a rischio crollo, nei lati della collina che sovrasta la Scala dei turchi - dichiara -. Le pietre che sono venute giù negli scorsi giorni non sono nulla, rispetto a ciò che rischia ancora di cadere".

La Procura di Agrigento nei giorni scorsi ha aperto un’inchiesta - a carico di ignoti - per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali sulla situazione nella Scala dei Turchi, a Realmonte.

Scala dei Turchi, le foto dei turisti vicino ai massi caduti I turisti seduti accanto ai massi caduti I massi di varie dimensioni La Scala dei Turchi si sgretola Centinaia di massi caduti I massi sui gradoni I massi sono finiti anche a mare

Per l'associazione serve urgentemente una massiccia opera di disgaggio, "al fine di far crollare in maniera controllata tutti i massi pericolanti e chiudere fisicamente la zona ovest a rischio".

Il costone di marna bianca della Scala dei Turchi, candidato a diventare patrimonio dell’Unesco, dunque, si sta sbriciolando. A lanciare l’allarme, documentando con foto e video, era stata proprio l’associazione ambientalista Mareamico che torna a denunciare lo stato in cui si trova il sito.

