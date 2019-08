Richard Gere porta viveri a migranti su Open Arms e si emoziona per bimbo: video

L’attore e attivista americano Richard Gere ha portato dei viveri a bordo della nave Open Arms, da giorni al centro di un braccio di ferro con le autorità di Italia e Malta che ne vietano lo sbarco insieme ai 121 migranti salvati in mare.

Gere, arrivato a Lampedusa per portare avanti un’iniziativa di sostegno alla ONG, a bordo di un gommone ha raggiunto la nave e scaricato, insieme ad altri volontari, acqua, frutta, pasta e generi di prima necessità per i profughi e l’equipaggio le cui scorte iniziano a scarseggiare.

Una volta a bordo, l'attore si intrattiene a parlare con i migranti e - come si vede dal video - si emoziona per un bimbo di 6 mesi in braccio al padre. E mostrando il telefono, Gere fa vedere al papà migrante suo figlio.

