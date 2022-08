Agrigento sempre più digitale: ecco l'App per conoscere gli eventi e segnalare disservizi

Una nuova app dedicata ad Agrigento attraverso la quale si potrà conoscere sempre ciò che avviene in città e consentirà ai cittadini di segnalare all’amministrazione comunale disservizi e criticità del territorio. Sarà possibile scaricarla sul proprio smartphone e creare così un legame tra chi amministra la città e chi la abita o la visita. L'applicazione è stata realizzata da Growapp.

Soddisfatto il sindaco Franco Miccichè che lo ha definito "uno strumento fondamentale per i cittadini ed una guida indispensabile per i turisti". Giancarlo Campisi di Growapp ha invece sottolineato che l’applicazione è già attiva in tanti Comuni del Centro e del Sud Italia che sono particolarmente affermati dal punto di vista turistico: "La tecnologia, in questo caso, non è fine a se stessa ma serve ad ottenere una migliore conoscenza e fruizione della città per una ‘democrazia digitale’".

Uno strumento che può rivelarsi importante anche per imprenditori e commercianti e che soprattutto avvicina istituzioni a cittadini.

L’App è scaricabile sulla piattaforma Android e Ios, da play store o Apple play, o cliccando agrigento.comune.digital.

