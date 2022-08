Ferragosto sicuro ad Agrigento: niente falò e controlli serrati

Niente falò in spiaggia e aumentano i controlli in riviera e nel centro storico per il periodo Ferragosto ad Agrigento. È quanto deciso in Prefettura durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, del sindaco di Agrigento, del commissario del Libero consorzio, dei comandanti della Polizia provinciale e della Polizia municipale di Agrigento e della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e del rappresentanti dell’Esercito e della Protezione Civile.

La prefettura ha precisato che le attività di controllo sono previste in tutto il territorio rivierasco e negli altri Comuni della provincia interessati dalla presenza di turisti e villeggianti dove saranno intensificati i dispositivi di vigilanza.

Spetterà al sindaco di Agrigento vietare i bivacchi e le tende in spiaggia, oltre che l’accensione di falò e fuochi di artificio. I controlli maggiori verranno effettuati dal 13 al 15: la polizia stradale effettuerà alcuni servizi specifici contro superamenti del limite di velocità e consumo di alcol alla guida soprattutto lungo le arterie principali. Ci saranno anche controlli a piedi lungo gli arenili e altri, inoltre, nel centro storico con personale a piedi e a bordo delle autovetture. Il litorale sarà controllato anche da mare con l'uso di motovedette.

