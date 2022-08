Agrigento, lavori sospesi al porticciolo di San Leone: l'area riapre al transito di pedoni e mezzi

A San Leone sono stati sospesi fino al 15 settembre i lavori di riqualificazione del porticciolo turistico e viene permesso il transito a pedoni e mezzi nel periodo clou di agosto. Sono tante le attività che operano nel pontile e così, dopo varie riunioni ed incontri, si è deciso di sospendere i lavori e rimuovere i divieti per permettere il transito nella zona.

A comunicare la novità, dopo una riunione alla quale hanno preso parte anche i gestori delle attività che operano sul pontile, è stato il sindaco Franco Miccichè.

Già ieri sono stati rimossi i divieti di accesso a pedoni e auto. Non si tratta di un vero stop dei lavori perchè l'impresa aveva fatto sapere che avrebbe dovuto attendere almeno il 15 settembre per la stagionatura dei massi oltre che per l’approvazione di una perizia di variante. Ecco che il cantiere sarebbe stato quasi fermo e quindi si è deciso di riaprire al transito per dare una boccata d'ossigeno alle attività nella zona.

Presto il porticciolo turistico verrà ampliato, un intervento che mira ad aumentare il potere attrattivo dell’intero territorio, considerando anche la vicinanza con il Parco archeologico della Valle dei Templi. Circa un mese fa si sono concluse le procedure di espletamento della gara e le verifiche dei requisiti delle società per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori. L’importo complessivo a base d’asta (676.753 euro oltre Iva) prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la relazione geologica di tutte le opere e le forniture necessarie al progetto. Alla conclusione della procedura è risultato vincitore, con un ribasso sull’offerta economica del 42 per cento, pari a un importo offerto di 403.785,26 euro oltre Iva e oneri assistenziale e previdenziali, il raggruppamento di imprese con capogruppo la Modimar Srl. L’intervento prevede la riparazione del muro para-onde e della scogliera a protezione del molo di Ponente, la sostituzione della pavimentazione e delle ringhiere danneggiate, realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del molo di ponente e opere di arredo urbano.

