Si inaugura il Palasport di Santa Margherita di Belice

Domenica 16 febbraio a Santa Margherita di Belice verrà inaugurata un'area sportiva polivalente di 5000 metri quadrati totalmente priva di barriere architettoniche.

Il progetto è stato realizzato dall'associazione Leoni Sicani Onlus, formata da ragazzi disabili costituita nel 2010, che ogni anno partecipa al campionato nazionale di electric wheelchair hockey (hockey su carrozzina elettronica). Per la prima volta in Italia nasce un impianto dove il primo sport ad essere praticato, delineato dalle consuete strisce bianche su una pavimentazione in pvc, sarà proprio l'hockey in carrozzina, ovvero quella disciplina che nasce in Olanda più di 40 anni fa per permettere a ragazzi affetti da patologie neuromuscolari di cimentarsi in uno sport adatto alle proprie capacità fisiche.

Una crescita esponenziale tanto che oggi, qualsiasi persona con una disabilità motoria anche particolarmente grave può provare l'emozione di scendere in campo nonostante il proprio handicap.

