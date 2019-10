Santa Margherita Belice, l'Oasi Ohana cerca volontari

Chiara Calasanzio è al nono mese di gravidanza, ma nella sua «Oasi Ohana» di Santa Margherita Belice continuano ad arrivare cuccioli. Adesso sono ben 75 i cani che ospita con l'aiuto di un collaboratore e visto che da un giorno all'altro dovrà partorire lancia un appello a chi può aiutarla.

«Sarebbe un bel gesto - dice - trovare dei volontari che, anche soltanto per poco tempo, accettassero di collaborare con me. Non è facile prendersi cura di tutti questi cani, ma io lo faccio con grande amore e voglio continuare a farlo. Ogni giorno, nonostante il pancione, sono presente al rifugio. Per qualche giorno, però, dovrò assentarmi e lasciare i cani a una persona che collabora con me. Se arrivasse qualche volontario a collaborare sarebbe un bel gesto».

Donald, uno dei cani del rifugio di Chiara Calasanzio, è stato, per otto mesi, sul tavolo di Striscia la Notizia. «Ci sono tantissimi abbandoni - dice la giovane animalista - e la gente non si dovrebbe comportare in questa maniera. Io vado avanti ed ho creato altri quattro recinti nell'oasi. Presto ne farò realizzare altri. Ogni tanto arriva qualche donazione, ma è veramente poco rispetto a quanto necessario».

