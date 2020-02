Basket, la Fortitudo Agrigento batte Bergamo

La Fortitudo porta casa una vittoria fondamentale contro il fanalino Bergamo che resta in partita per i primi due quarti salvo crollare nella seconda parte di gara. Primo quarto in sostanziale equilibrio.

Coach Cagnardi deve rinunciare ancora a James, alle prese con un fastidio muscolare, ma recupera De Nicolao. Calvani deve fare a meno di Marra e recupera il giovane Dieng (classe 2000). Sono i due playmaker ad impattare meglio di tutti la partita. L’ex Ruben Zugno in avvio è autore di 4 su 4 da sotto e ben tre assist, Agrigento fatica a contenere le giocate del regista nisseno e Bergamo porta casa la prima frazione. Secondo periodo di maggiore intensità per Agrigento.

Cagnardi deve fare i conti con una rotazione corta, gestire il minutaggio di De Nicolao, che nelle ultime due settimane ha saltato diverse sedute di allenamento, e concede minuti a Rotondo, Veronesi e Cuffaro.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata