Basket, Fortitudo Agrigento contro l'ultima in classifica

Doppio impegno casalingo per la Fortitudo Agrigento che - nel turno infrasettimanale di questo mercoledì - affronta il fanalino di coda Basket Bergamo, mentre la domenica successiva sarà la volta dell'Eurobasket Roma.

Il doppio turno casalingo è un'occasione da capitalizzare al massimo: da un lato c'è l'esigenza di archiviare la sconfitta rimediata contro la capolista Torino, seppur al termine di una partita giocata alla pari per tre quarti e affrontata senza il play De Nicolao e il bomber Christian James; dall'altro bisogna riprendere la marcia e mantenere l'imbattibilità casalinga.

In vista del match contro gli orobici, coach Cagnardi riavrà a disposizione De Nicolao, ma dovrà fare a meno di Christian James alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro.

Intanto Cagnardi analizza la sconfitta di Torino con la solita lucidità e tenendo conto dei margini di crescita della sua squadra: «Nonostante le assenze - ha detto poco dopo la fine della partita - avevamo preparato la partita per provare a vincerla. I ragazzi hanno dato tutto, nell'ultimo quarto c'è mancata energia ma usciamo dal PalaRuffini con la consapevolezza di essere un gruppo solido e che anche nella sconfitta ha fatto un passettino in avanti».

Torino non fa sconti quindi, Agrigento sì. Dover rinunciare nello stesso tempo a due giocatori come James e De Nicola è stato sicuramente un fattore. «Non ho voluto rischiare De Nicolao - aggiunge Cagnardi - in previsione del poco recupero che c'era in vista dei due incontri ravvicinati. Mentre James è difficile che possa recuperare in tempi brevi. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo una squadra che dobbiamo ragionare giorno dopo giorno. Bergamo è in crescita e sarà una partita molto pericolosa ma anche determinante per la classifica. Adesso la testa è su questa sfida».

