La Seap Aragona guarda al derby con il Modica: in palio il primo posto

Inizia la settimana di lavoro della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista del derby di sabato contro il Modica in programma sabato 25 gennaio, alle ore 18, in trasferta presso la struttura geodetica di viale Fabrizio, del quartiere Sacro Cuore.

Il sestetto allenato da Luca Secchi parte con gli allenamenti in preparazione della partita valida per la 13esima e ultima giornata del girone di andata del torneo di serie B1, girone D. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell'Altino Chieti contro la capolista Cerignola, la squadra del presidente Nino Di Giacomo ha la possibilità di balzare in vetta al campionato di serie B1.

A Manzano e compagne servirà però conquistare tre punti, contro la formazione di coach Corrado Scavino, che occupa il penultimo posto della classifica con 7 punti ed è in piena lotta per evitare la retrocessione in B2. L'attuale capolista Cerignola, avanti di due punti sulle aragonesi (29 contro i 27 della Seap Dalli Cardillo), è attesa dal turno di riposo nel prossimo week end.

La missione, almeno sulla carta, non appare impossibile, visto le ultime confortanti prestazioni e l'ottimo stato di forma, sia fisica che mentale delle biancazzurre. Inoltre con l'eventuale conquista del primo posto al termine del girone di andata, la Seap Dalli Cardillo Aragona otterrebbe il pass per disputare le final four di Coppa Italia di categoria.

