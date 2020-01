Seap Aragona ancora vittoriosa: 3-0 con la Zero5 Castellana Grotte

Nuova vittoria per la Seap Dalli Cardillo Aragona che ha trionfato con un 3-0 con la Zero5 Castellana Grotte e si stabilizza così in seconda posizione con 27 punti in classifica. Il sestetto allenato da Luca Secchi si è imposto con questi parziali: 25-19, 25-23, 25-13. A dominare Ambra Composto con 11 punti.

I più intensi sono stati i primi due set, mentre il terzo è stato interamente dominato da Manzano e compagne. Coach Luca Secchi, privo per infortunio del capitano Melissa Donà, ha schierato Trabucchi in palleggio, Aricò opposto, Composto e Manzano al centro, Falcucci e Moneta schiacciatrici, nel ruolo di libero Vittorio. Nel corso del match hanno trovato spazio Baruffi e Parisi. Mister Ciliberti ha risposto con Loddo opposta a Miotti, Salamida e Tanese centrali, Matrullo e Civardi schiacciatrici, Minervini libero. Sono state utilizzate anche Recchia, Pinto e Russo.

La partita è iniziata fin da subito nel segno delle padrone di casa che hanno assestato 3 punti di fila alle pugliesi. Sono stati però alcuni errori gratuiti commessi dalle biancazzurre a rimettere in equilibrio la situazione. Si gioca punto a punto ma con la Seap Dalli Cardillo Aragona che sembra avere una marcia in più grazie ad una superlativa Ambra Composto (10-7). Il muro delle padrone di casa annulla parecchi contrattacchi punto delle ospiti (18-15). Il finale porta la firma aragonese con Aricò e Composto in grande spolvero (21-17). Serena Moneta mette a terra il pallone del 23-19, poi altri due punti di fila e la Seap Dalli Cardillo Aragona si porta sull’uno a zero nel conto dei set.

Il secondo set ha lo stesso inizio del primo, con il sestetto aragonese avanti di alcuni punti e la Zero5 Castellana Grotte costretta alla rimonta. Anche questo parziale, nella fase iniziale, è molto equilibrato (6-6). La Seap Dalli Cardillo Aragona perde smalto e ancora una volta regala parecchi punti al sestetto di Ciliberti che passa anche a condurre (12-15).

Ma la rimonta è di Ramona Aricò che riporta sotto l’Aragona (13-15). Manzano conquista 4 punti di fila e la Seap Dalli Cardillo ribalta il parziale (18-14). La formazione del patron Nino Di Giacomo riesce a dare continuità al gioco d’attacco e si guadagna ben 4 set point. Le pugliesi riescono però ad annullarne tre ma sul più bello crollano sotto il colpo di Elisa Manzano che dal centro non sbaglia e chiude 25-23.

La Zero5 Castellana Grotte termina qui la partita perché nel terzo set non riesce ad ostacolare la voglia di vittoria delle padrone di casa. I parziali sono nettamente a favore della Seap Dalli Cardillo Aragona: 10-5, 16-8 e 21-11. La vice capolista non stacca più la spina e vince in scioltezza con ben 12 punti di scarto. Sabato prossimo la squadra di Luca Secchi sarà di scena a Modica per l’ultima giornata del girone di andata.

