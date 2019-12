Vittoria per la Fortitudo Agrigento, in casa batte il Biella

Agrigento brinda alla fine dell'anno con una vittoria dal sapore speciale. Il PalaMoncada si conferma un'autentica fortezza in questa prima parte di stagione. Ad eccezion fatta del derby con Trapani, James e soci hanno sempre vinto davanti al proprio pubblico. Non poteva chiudersi meglio il 2019 per la MRinnovabili che schiantano la squadra di coach Galbiati, conquistando la decima vittoria in campionato dominando il match dall'inizio alla fine.

La vittoria è frutto della straordinaria progressione con la quale i biancazzurri scavano un divario di una ventina di punti nel terzo quarto, frutto di aggressività difensiva, dominio a rimbalzo e ottime percentuali dal campo. La squadra trascinata dal pubblico delle grandi occasioni ha praticamente dominato dalla prima fino ultima sirena. Al PalaMoncada è tornato l'entusiasmo dei tempi della finale playoff con Torino ed il successo netto ai danni della capolista Biella (78-72), è la prova che si può tornare a pensare in grande.

L'identità di questa Fortitudo si sta facendo via via più matura e solida e, per quanto l'obiettivo primario del club resti la salvezza, con la fase finale di Coppa Italia già archiviata, il traguardo di centrare i playoff è inconsapevolmente più vicino. Strepitoso come sempre James con 21 punti, solidità e leadership per Easley che chiude la partita con 20 punti. Doppia cifra anche per Ambrosin, in campo per 40'. Ha sbagliato poco e niente, Simone Pepe. Il biancazzurro chiude con 14 punti.

