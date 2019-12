Basket, la Fortitudo Agrigento sbanca Napoli

La MRinnovabili Agrigento passa a Napoli al termine di una partita cinica. Il quintetto siciliano ha condotto in porto l'impresa esterna riuscendo a sfruttare nel migliore dei modi tutti i passaggi a vuoto della squadra di Sacripanti. Buono l'apporto della difesa così come il gran numero di palloni recuperati. A dare una marcia in più ci hanno pensato James ed Easley che hanno contribuito in maniera decisiva all'impresa.

Napoli si è aggrappata nella prima parte del match ad una buona percentuale nel tiro, per poi essere superata alla distanza.

A fine gara ecco coach Devis Gagliardi: "Siamo stati in giro per l'intera settimana per questo doppio impegno esterno. Sapevamo che Napoli era una squadra difficile da affrontare e abbiamo cercato di puntare molto sulla difesa. Questa è stata la chiave vincente, ce ne siamo accorti soprattutto nel terzo tempo, quando abbiamo avuto la consapevolezza di poter vincere. Devo fare i complimenti al mio gruppo, per la prima volta abbiamo cambiato il quintetto, hanno giocato praticamente tutti ed hanno mostrato di essere una squadra vincente".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata