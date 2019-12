Fortitudo Agrigento-Tortona, Chiarastella: "Sarà una partita decisiva"

La Fortitudo Agrigento si prepara al match con il Tortona. La partita, valevole per la 13esima giornata di campionato, si giocherà il 15 dicembre alle 18:00.

Albano Chiarastella commenta così il match in programma: “Sarà una partita molto emotiva. C’è in ballo un obiettivo importante per entrambe le squadre. Per noi, potrebbe essere un premio per tutto quello che stiamo facendo. Tortona viene da un periodo abbastanza buono. Noi, certamente, non siamo da meno. Veniamo – aggiunge Chiarastella – da una vittoria importante. Tortona, in questo momento, sta giocando molto bene ma noi siamo davvero in fiducia. Coppa Italia? Ci stiamo pensando. E’ la partita decisiva per andare o rimanere a casa a guardare gli altri. Siamo carichi e attorno a noi sentiamo un grande entusiasmo. Dal punto di vista emotivo, c’è in ballo tanto. Dobbiamo gestire le nostre emozioni. La qualificazione in Coppa Italia sarebbe un premio, non solo per noi, ma anche per la Società e per i tifosi e per la gente che lavora per noi. Dobbiamo fare il nostro gioco, in casa abbiamo energie diverse".

A proposito del Tortona aggiunge che: “E’ una squadra che ha giocatori di grande talento. Hanno un lungo moderno, conosciamo bene l’allenatore e gioca molto di sistema. Dobbiamo rompere il loro gioco, solo così possiamo metterli in difficoltà”.

Atteso il ritorno di Rino De Laurentiis al PalaMoncada: "Ci siamo sentiti. E’ contento, ha tanta voglia di tornare. Per lui non sarà facile - ha detto Chiarastella -, io la prima volta da avversario al PalaMoncada ero davvero emozionato. Rino ha tanta voglia di rivedere i suoi vecchi tifosi”.

