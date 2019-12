Fortitudo battuta, l'allenatore: "Manca un pizzico di maturità"

Le sfide infrasettimanali non portano bene alla M Rivvobili che nel recupero di Treviglio incassa una sonora sconfitta. Gli uomini di Vertemati hanno vinto con il risultato di 84 a 75. La chiave di lettura potrebbe essere la partita sottotono di James. Se l'americano non gira sui suoi livelli si inceppa tutto l'attacco della Fortitudo, che, va ricordato, risulta tra i più prolifici della serie A2. Ma Agrigento questa volta ha dovuto misurarsi con una delle difese più solide del torneo.

Quello che si è giocato al PalaFacchetti era il recupero della 4 giornata di campionato. La Fortitudo Agrigento, alla fine di una partita maschia e combattuta, non è riuscita mai a cambiare l'inerzia della partita.

Coach Cagnardi esordisce in sala stampa complimentandosi con gli avversari. «Sapevamo che contro una certa fisicità soffriamo, paghiamo il terzo quarto dove abbiamo subito ben 29 punti, nell'ultimo frazione abbiamo da recriminare su alcuni frangenti. In ogni caso - dice ancora il coach - abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai, anche se adesso ci manca ancora qualcosa in termini di maturità di squadra per vincere queste partite».

