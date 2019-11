Basket, la Fortitudo Agrigento scalda i motori per il match con l'Eurobasket

La Fortitudo Agrigento scalda i motori per una prova importante, quella con l’Eurobasket Roma. La squadra di coach Cagnardi giocherà al PalaSport di Latina, palla a 2 alle 18:00 sabato 23 novembre.

La squadra non si è mai fermata e dopo la vittoria contro il Bergamo è tornata immediatamente ad allenarsi. Il roaster biancazzurro è pronto quindi a scendere in campo dopo avere collezionato quattro vittorie consecutive.

Pronto coach Cagnardi: "Ci attende una sfida soprattutto con noi stessi, dobbiamo creare le giuste condizioni nervose per giocare con cattiveria agonistica e attenzione una partita contro una squadra arrabbiata e bisognosa di punti. Siamo in trasferta da martedì ma i giocatori di entrambe le formazioni hanno nelle gambe la fatica dell’impegno infrasettimanale per cui non ci possono essere alibi. Il gruppo è sereno in virtù degli ultimi risultati e questo è un aspetto che dobbiamo imparare a gestire - aggiunge -, non tutti stanno rendendo al meglio e mi aspetto che ci sia la volontà e la determinazione di continuare a crescere individualmente e come squadra”.

Fiducioso anche il playmaker Giovanni De Nicolao: “Ci aspettiamo una partita molto intensa. L’Eurobasket è una squadra che sta vivendo un momento di difficoltà. Dobbiamo essere bravi non a eguagliare ma a superare la loro energia, imponendo il nostro gioco. Per vincere dobbiamo giocare come meglio sappiamo fare. La vittoria contro Bergamo è stato importantissima. Si tratta della nostra prima vera vittoria in trasferta. Abbiamo vinto contro Capo d’Orlando e perso contro Biella. I punti conquistati al PalaAgnelli sono fondamentali. La nostra prestazione ci ha regalato fiducia e consapevolezza del gruppo che siamo, proiettandoci e ciò che potremmo ancora essere. E’ una settimana molto intensa, ma l'approccio è quello giusto. Il gruppo è coeso. Il viaggiare non ci pesa, anzi fortifica la nostra alchimia”.

