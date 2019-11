Doppio impegno per la Fortitudo, oggi Bergamo e sabato a Roma

Smaltita l'adrenalina seguita alla bella e sudata vittoria contro la Reale Mutua Torino, per Agrigento non c'è tempo per rifiatare e riordinare le idee, perché la settimana in corso prevede un doppio impegno ravvicinato, per di più lontano dal PalaMoncada, che va preso con il giusto piglio. Si comincia oggi contro il Basket Bergamo mentre sabato sera sarà la volta dell'Eurobasket Roma.

Se Agrigento arriva alla sfida di questa sera forte di tre vittorie di fila, Bergamo è reduce Filotto di sconfitte che, nel giro di un anno, sono passati dalle zone alte della classifica alla lotta per non retrocedere.

Agrigento è sicuramente in crescita. La vittoria contro Torino rilancia le ambizione della formazione guidata da Devis Cagnardi. È ormai evidente che il coach è stato bravo a plasmare veramente bene questa Fortitudo.

