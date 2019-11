Un'altra vittoria per la Fortitudo Agrigento: battuta Latina

Seconda vittoria consecutiva per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri di coach Cagnardi, agguerritti hanno battuto Latina con il punteggio di 91 a 71. La Fortitudo ha dominato per tutta la partita portando a casa i punti fondamentali.

In partita, la Fortitudo Agrigento, parte con il piede giusto non lasciando spazio alle incursioni di Latina. I biancazzurri aprono i punti con un super Lorenzo Ambrosin: suoi i canestri dell’immediato vantaggio. Latina si fa spazio con Musso e Pepper, ma Agrigento è “indiavolata” e va a canestro ancora a canestro. I biancazzurri chiudono il primo periodo in vantaggio, mattatore del primo quarto è Ambrosin, autore di 13 punti.

Nel secondo periodo di gioco è ancora la Fortitudo Agrigento a lasciare poco spazio, Ancellotti prova a scuotere i suoi ma i biancazzurri si affidano alle spalle giovani di Samu Moretti. Punti, schiacciate e una difesa importante, il PalaMoncada applaude il numero 33 di Agrigento. I biancazzurri di Cagnardi fuori dall’arco trovano i punti di Pepe e chiudono il secondo periodo di gioco sul momentaneo +16. Agrigento gioca d’astuzia e velocità, non lasciando spazio agli ospiti.

Nel terzo periodo di gioco è Latina a trovare subito i punti, Musso e McGaughey provano a recuperare lo svantaggio. Coach Cagnardi carica James e lui risponde a suon di canestri. Chiarastella intercetta un pallone pericoloso, ma De Nicolao sciupa. Raucci subisce fallo e dalla lunetta non sbaglia: 59-45. Musso prova la tripla, James conquista un rimbalzo e subisce fallo. Rimessa per Agrigento. L’americano trova una tripla giusta e fissa il momentaneo 65 a 47. Punti anche per uno scatenato Lorenzo Ambrosin. Latina risponde con Cassese, tripla. Il terzo periodo si chiude con il punteggio di 72 a 53.

Ruggito di De Nicolao nell’ultimo quarto, canestro e ancora vantaggio per la Fortitudo Agrigento. Tripla di Pepe e Agrigento non si ferma più: 79-60. Assist perfetto di Chiarastella e canestro di De Nicolao, che spettacolo questa Fortitudo. Latina non molla, canestro di Musso. I biancazzurri si affidano a De Nicolao, assist per Fontana: tripla. Agrigento torna ai punti e lo fa con un’altra tripla di Edo Fontana. I biancazzurri non sbagliano un colpo e chiudono la partita. La squadra di Cagnardi è apparsa brillante e attenta, centrando la seconda vittoria di fila.

