Basket, Cagnardi carica la Fortitudo Agrigento: "Ripetiamo Capo d'Orlando"

Dopo la serata magica di Capo D'Orlando, la Fortitudo Agrigento si prepara ad affrontare la vice-capolista Benacquista Latina. La partita di domenica al PalaMoncada è solo la prima delle due sfide consecutive tra le mura amiche. In quella successiva, Agrigento dove vedersela con la Reale Mutua Torino.

In vista di questo mini tour de force, lo staff della Fortitudo prova a spegnere in fretta l'entusiasmo post-derby, spingendo i giocatori a continuare a dare il massimo.

“Torniamo davanti ai nostri tifosi dopo la trasferta a Capo d'Orlando e lo dobbiamo fare con lo spirito battagliero che ci deve accompagnare sempre in ogni sfida. La squadra in settimana - commenta coach Cagnardi - ha lavorato con impegno e volontà anche se necessita fare uno step importante nella qualità e nella continuità del lavoro quotidiano per non arrestare il nostro processo di crescita. Non è semplice - aggiunge Cagnardi - ma nulla lo può essere se si vogliono raggiungere i propri obiettivi.”

La partita è valevole per la settima giornata del campionato di serie A2 Old wild West. Palla a due alle 18.

Latina è una squadra in costante crescita. I nerazzurri di Gramenzi puntano in alto. I laziali sono reduci dalla vittoria sulla capolista Reale Mutua Torino che ha consentito ai nerazzurri laziali di raggiungerla in classifica a quota 8 punti.

In un ottica di crescita continua, Latina si sta ritagliando, sempre di più, un ruolo da protagonista del Girone Ovest. “Saremo difronte ad una squadra solida mentalmente e con le idee molto chiare - spiega ancora il coach della Fortitudo -, non basterà giocare una buona partita per avere la meglio e il nostro pubblico ci potrà dare un aiuto decisivo come sempre in questo inizio di campionato”.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE