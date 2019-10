Fortitudo Agrigento, Cagnardi: "Pronti e compatti per lo scontro con lo Scafati"

La Fortitudo torna al PalaMoncada per la terza giornata di campionato di serie A2. Questo pomeriggio, con palla a due alle 18, dovrà vedersela con il temibile Scafati reduce dal successo sul Trapani. Agrigento domenica scorsa ha perso a Biella.

«Arriviamo da una settimana di allenamenti durante la quale abbiamo lavorato sulle lacune che ancora abbiamo. Il nostro processo di crescita sia come coesione che tecnicamente non si deve arrestare ed i ragazzi sono consapevoli di questo».

A parlare della sfida di questo pomeriggio è il coach Devis Cagnardi che aggiunge: «La partita contro Scafati è stimolante perché quando giochi contro una delle squadre migliori del campionato si affronta la sfida con una carica particolare. Dovremo limitare il loro talento offensivo focalizzandoci sugli aspetti semplici del gioco come la compattezza del gruppo, la responsabilità individuale in difesa e la lotta per i rimbalzi. Come sempre - conclude - il nostro obiettivo è quello di fare passi in avanti e gettare sul campo tutta la nostra energia con la certezza di avere il nostro pubblico pronto a spingerci e sostenerci».

Ed a proposito di sostenitori la società ha lanciato una nuova iniziativa: Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La Fortitudo sceglie di dedicare uno speciale sconto alle tifose biancazzurre. Acquistando un biglietto (di qualsiasi settore) il ticket verrà pagato nella modalità ridotto e non intero. La promozione è riservata solo alle donne.

