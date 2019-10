Basket, la Fortitudo Agrigento ospita la Givova Scafati

Terza giornata di campionato per la Fortitudo Agrigento che questa domenica - torna a giocare tra le mura amiche in vista dell'impegnativa sfida contro una delle “big” del Girone Ovest: la Givova Scafati.

Il PalaMoncada sarà il palcoscenico ideale per ritrovare la via della vittoria e ridare, al contempo, slancio ai biancazzurri desiderosi di archiviare in fretta la sconfitta del Biella Forum. In vista del match contro i gialloblù, coach Devis Cagnardi potrà contare su alcune certezze come Christian James, Lorenzo Ambrosin e Giovanni De Nicolao.

Quest'ultimo, in particolare, oltre ad essere un giocatore con spiccata propensione all'impostazione del gioco, sta dimostrando, altresì, una notevole intelligenza cestistica. Finora ha messo a referto 12 punti di media con 2.5 rimbalzi e 3.5 assist.

