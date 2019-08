Fortitudo Agrigento, Chiarastella riprende i gradi di capitano

La M Rinnovabili è scesa in piazza. La rinnovata piazza Giglia, fronte mare, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della formazione biancazzurra per la prossima stagione. Fra interviste, scambi di battute, applausi e grande entusiasmo degli sportivi presenti la serata si è conclusa con l'annuncio che tutti si aspettavano ma che adesso è ufficiale.

Albano Chiarastella si riprende in galloni di capitano della Fortitudo Agrigento. Sarà lui, dopo una pausa di due anni, in cui ha giocato con la maglia di Biella, il capitano della stagione 2019-2010. La serata si è conclusa la classica foto di rito. La squadra del presidente Salvatore Moncada ha scelto come palcoscenico della presentazione, il lido di Agrigento, luogo di ritrovo di giovani e famiglie.

La serata si è aperta con un video che ha riassunto i giorni di preparazione del roster agrigentino al prossimo campionato di A2. Il primo a salire sul palco è stato il sindaco Firetto, il primo cittadino ha parlato dell'importanza di avere una squadra che prende parte ad un campionato nazionale. Sul palco oltre a Salvatore Moncada, anche i presidenti dell'Akragas e della Pallavolo Aragona, Giovanni Castronovo e Nino Di Giacomo.

