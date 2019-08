Fortitudo Agrigento pronta per la presentazione ai tifosi

Entra nel vivo la preseason della Fortitudo Agrigento. Venerdì sera la squadra sarà presentata alla città. Quest'anno è stata scelta la rinnovata piazza Giglia, fronte mare, per la manifestazione con i tifosi. La dirigenza, la squadra e lo staff sono pronti a ricevere l'abbraccio dei tifosi biancazzurri.

La Fortitudo si presenterà a San Leone. La serata sarà presentata dalla giornalista agrigentina, Marcella Lattuca. L'evento, totalmente gratuito e aperto a tutti, comincia alle 20. Prevista la presenza del sindaco Calogero Firetto. Alla presentazione anche ospiti speciali che verranno svelati nei prossimi giorni. Il motto è «tutti insieme per la Fortitudo Agrigento».

Come negli anni passati gli atleti uno per uno verranno presentati alla tifoseria. Saranno intervistati in diretta, racconteranno le loro motivazioni, aneddoti, retroscena ed anche rivelazioni inedite. Negli ultimi tre anni sono state diverse le location che hanno ospitato questa manifestazione. Si è passati dallo scenario della Valle dei Templi, ad uno chalet in riva al mare, all'esterno del PalaMoncada. Tutte le volte sono stati coinvolti sponsor e non sono mancati rinfreschi per i partecipanti. Ovviamente a salire sul palco per la presentazione ci sarà il coach Devis Cagnardi.

