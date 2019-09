Settimana di test per la Fortitudo Agrigento, Cagnardi: "Serve nuovo entusiasmo"

Settimana di test amichevoli per la Fortitudo Agrigento. La squadra di coach Cagnardi ieri ha testato la forma fisica sul parquet di Sant'Agata Militello per il primo dei due incontri in programma in questa preseason. La squadra mercoledì al PalaMoncada ospita la Green Basket Palermo. Contro la formazione di Serie B, Agrigento potrà provare i nuovi schemi e testare l'intesa di squadra.

Il coach Devis Cagnardi ha portato un'ondata di cambiamento nel metodo di lavoro sul parquet. Ritmo ed intensità, continui capovolgimenti di fronte. Una pallacanestro dinamica e veloce che adesso dovrà essere applicata al campo. "Vogliamo ricreare un nuovo entusiasmo. Mi aspetto - ha commentato il coach bresciano - una stagione di grande sacrificio, i ragazzi mi hanno dimostrato dei valori non banali. Il lavoro può dirci quanto saremo competitivi".

Il nuovo roster è stato presentato alla città nella rinnovata piazza Giglia, fronte di mare, di San Leone, lido di Agrigento. La società del presidente Salvatore Moncada, venerdì scorso, si è presa tutto quanto l'abbraccio dei tifosi ma anche degli amanti dello sport.

