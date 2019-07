Fortitudo Agrigento, risolto il rebus di Marco Evangelisti

Con l'ingaggio di Paolo Rotondo la Fortitudo Agrigento chiude il mercato. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare entro questo fine settimana, ma il ritorno del siracusano è ormai cosa fatta. Del roster fa ancora parte Marco Evangelisti.

A sorpresa e nonostante il contratto in scadenza nel 2020, la società ha comunicato al giocatore che non rientra più nel progetto. Eppure le strade del giocatore toscano e quelle del club agrigentino al momento non sembrano destinate a dividersi.

La guardia, il capitano, il protagonista di alcune delle pagine più belle della storia più recente del club, ha giocato con Agrigento ben 169 partite tra regular season, playoff di Serie A2 e Coppa Italia, e ben 1958 punti segnati. Nato a Montevarchi, classe '84, Evangelisti arriva ad Agrigento nell'estate del 2014. Indossa la canotta numero 7, è un ottimo atleta, dal tiro mortifero anche da distanze ben oltre i 6,75 metri.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE