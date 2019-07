Fortitudo Agrigento, arriva il terzo lungo: ecco Rotondo

La Fortitudo Agrigento è pronta ad annunciare l'ingaggio di Paolo Rotondo. In settimana dovrebbe essere ufficializzato l'innesto del giocatore nel ruolo di terzo lungo. Anche per il siracusano si tratterebbe di un ritorno.

Rotondo ha già vestito la maglia della Fortitudo prima di doversi fermare ai box per un infortunio. Poi una parentesi tra Chieti e Pallacanestro Crema, dove ha disputato una buona stagione in serie B (12.2 punti e 8.4 rimbalzi).

Il 29enne dal 2009 al 2012 ha militato in B1, vestendo le maglie di Jesolo Sandonà Basket, proprio Fortitudo Agrigento, Latina e Napoli Basketball. Alto 204 centimetri, peso 95 chilogrammi, il centro, che vanta anche 5 presenze in A con Biella, andrà a completare un roster sulla carta competitivo, mentre si dovrà capire il futuro del capitano Marco Evangelisti dato per possibile partente.

Gli ultimi innesti in ordine di tempo sono stati Tony Easley e Christian James. La nuova Fortitudo prende forma giorno dopo giorno, con il Direttore Sportivo Christian Mayer impegnato nella costruzione di un organico per la stagione 2019/2020. La novità principale è rappresentata sicuramente dal nuovo head coach Devis Cagnardi.

L'ingaggio del tecnico bresciano, che ha - tra le altre cose - un'ottima conoscenza del settore giovanile e un buon fiuto per i talenti, costituisce il punto di svolta che ha aperto nuovi e interessanti scenari.

