Fortitudo Agrigento, arriva il sì di Simone Pepe per il terzo anno consecutivo

È tempo di «sì» per Simone Pepe. La promessa di matrimonio tra la Fortitudo Agrigento e il giocatore pescarese si rinnova. La guardia giocherà con la canotta biancazzurra per il terzo anno di fila. Soddisfatto della scelta il direttore sportivo Cristian Mayer.

«Simone Pepe per noi è estremamente importante. Lui - dice il ds biancazzurro - è capace di trasmettere tantissima energia. È uno di quei rari giocatori, soprattutto in questo campionato, che riesce a cambiarti la partita in una manciata di minuti. Sono felice che anche il prossimo anno, sarà un giocatore della Fortitudo».

La conferma di Pepe non era affatto scontata dopo il cambio in panchina e l'arrivo di coach Devis Cagnardi: «Si tratta - dice il nuovo allenatore - di una scelta presa in sintonia con il direttore sportivo, Cristian Mayer ed accolta dal presidente Salvatore Moncada. Simone Pepe è uno di quei giocatori che rappresentano la filosofia della Fortitudo Agrigento e siamo convinti che la sua fame agonistica rimarrà immutata nel tempo. Immediatamente dopo il mio insediamento ho parlato con il ragazzo ed ho apprezzato la sua spontaneità e schiettezza".

