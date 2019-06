Novità in casa Fortitudo Agrigento, si punta ai ritorni "clamorosi"

I desideri della Fortitudo sono tanti, ma non mancano le necessità. Nel nuovo corso «targato Cagnardi» si lavora per ritorni clamorosi. In questo senso spiccano le mosse per Ruben Zugno e Giacomo Zilli, per puntare sull'usato sicuro. Mentre va in archivio la possibilità, nemmeno tanto cullata a dire il vero, di riportare uno come Quirino De Laurentiis al PalaMoncada. L'ex Agrigento, dopo la parentesi a Forlì, è però ritornato nel girone ovest. Il 27enne lungo abruzzese ha siglato infatti un contratto 1+1 con la Dertona Bertram Yachts, che in settimana definirà la posizione di Mirza Alibegovic (escape per la serie A con sirene da Pesaro, l'ala del 1992 dovrà decidere il da farsi).

Agrigento, intanto, valuta il possibile ritorno di Ruben Zugno, in uscita da Bergamo, sul quale però, secondo fonti accreditate, hanno preso informazioni anche Scafati e Torino. Resta aperta la pista Giacomo Zilli. Probabile la conferma del friulano che, sebbene tentato da Udine, pare propenso ad allungare la sua permanenza nella città dei templi, nella squadra che l'ha portato in Italia, prelevandolo direttamente dal college statunitense.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE