Basket, una telefonata per scegliere in nuovo allenatore della Fortitudo Agrigento

Sono bastati pochi giorni e una telefonata alla Fortitudo Agrigento per ingaggiare un nuovo coach. Come sempre la scelta è stata dettata prima di tutto sulla persona. Le qualità umane prima ancora di quelle tecniche. I rapporti personali, l'empatia, l'unione di intenti e la voglia di costruire hanno avuto il sopravvento su altri ragionamenti. Viste le referenze, valutati profili alternativi, alla fine la scelta è caduta su un giovane.

La Moncada ha deciso di schiodare Davis Cagnardi, 43 anni, da Reggio Emilia da dove non si era mai mosso prima d'ora. Una scelta in linea con il solco già tracciato negli ultimi anni che vede la valorizzazione dei giovani al centro del progetto. Sostenibilità economica e risultati, saranno il mix per continuare a far bene. D'altra parte è risaputo che a Moncada non piace vincere facile. Lui si diverte così, conquistando punti su parquet di palazzetti rinomati, lottando con i giovani e a sovvertire i pronostici. Ragion per cui dopo aver ascoltato altri profili, non ha avuto nessun dubbio nell'affidare la squadra a Cagnardi.

“Abbiamo puntato oltre che sulle qualità tecniche ed umane - ha spiegato il presidente Moncada -. Devis ci è sembrato subito la persona giusta. Penso, che, nonostante il nostro budget sia inferiore alle concorrenti, grazie a questo mix otterremo ottimi risultati”.

Con l'annuncio ufficiale del nuovo coach, cresce l'attesa dei tifosi, che aspettano di ascoltare le prime parole di Cagnardi da nuovo capo allenatore biancoazzurro. Interessati, ovviamente, i sostenitori della Fortitudo, anche quelli delle rivali. Ma quando sarà la prima conferenza stampa di Davis Cagnardi alla Fortitudo? Ad oggi, non è semplice definire nella quale il coach si presenterà in città.

“Sono contento della scelta che abbiamo fatto - dice Cristian Mayer - avevamo un paio di profili interessanti. Devis, però, ci ha fatto un'ottima impressione. Soprattutto come persona, su di lui abbiamo ottime referenze. Due anni fa è nato un nuovo progetto rivolto ai giovani, avevamo cominciato bene con Franco Ciani, speriamo di proseguirlo altrettanto bene con Devis Cagnardi. Contiamo di poter ricominciare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Questo, per Agrigento, sarebbe davvero importante”.

Nell'attesa di conoscere il coach, di poter ascoltare le sue impressioni dal vivo, di ascoltare come risponde alle domande dei giornalisti, il nuovo coach ha affidato all'ufficio stampa le sue prime dichiarazioni: “Provo grande soddisfazione nel sentirmi parte della Fortitudo Agrigento - ha detto il coach Devis Cagnardi - è stata una trattativa veloce basata sulla volontà di iniziare assieme questo percorso. Il presidente Moncada e il direttore sportivo Mayer, mi hanno trasmesso da subito una solida passione e idee chiare. Ringrazio per la fiducia e sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa società e di rappresentare la città di Agrigento”.

