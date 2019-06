Ciani dice addio alla Fortitudo, finisce una storia durata 8 anni

Breve cronaca di un lungo addio consumatosi in poche ore. Franco Ciani lascia un anno di contratto alla Fortitudo per accettare un triennale con la Poderosa Montegranaro. La notizia della separazione consensuale è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma subito metabolizzata da società e tifosi.

In realtà Ciani aveva lasciato Agrigento i primi di maggio. Alla consueta conferenza di fine anno non ha partecipato. All'annuncio della sua conferma alla Fortitudo aveva replicato con un comunicato scritto a distanza. «Agrigento è una scelta di cuore» aveva detto. Per questo tutti quanti alla Moncada si aspettavano di rivederlo presto. Adesso la notizia shock. Scambio di ringraziamenti tra l'ormai ex primo allenatore biancoazzurro e il presidente Salvatore Moncada.

Malgrado un altro anno di contratto, e la fiducia pressoché totale da parte del patron, le strade del coach friulano, che in questi anni era stato insignito pure di cittadinanza onoraria e della società biancazzurra, dopo otto stagioni, si separano.

