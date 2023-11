Sei cuccioli di cane abbandonati a Menfi, l'appello del sindaco: «Qualcuno è disponibile a prendersene cura?»

Sei cuccioli di cane sono stati abbandonati in zona Cavarettello, a Menfi. A denunciare il fatto è il sindaco Vito Clemente che sulla propria pagina Facebook ha mostrato la foto, lanciando anche un appello.

"Abbandonati stamattina in zona Cavarettello cercano casa e tanto amore.. Qualcuno è disponibile a prendersene cura?", ha scritto sui social. In poche ore tanti i commenti di condanna al gesto di chi ha abbandonato gli animali e c'è anche chi si è proposto di adottarli.

L'abbandono della cucciolata giunge a pochi giorni dal brutto fatto di cronaca avvenuto sempre nel comune in provincia di Agrigento. Quattro cani di proprietà di un medico sono stati avvelenati e uccisi. Gli animali erano stati adottati dall’oncologo qualche anno fa dal canile comunale e poi microchippati. A ritrovare le carcasse è stato lo stesso medico, appena giunto presso il terreno in contrada Cinquanta, nel quale li teneva.

L'uomo ha allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto e dopo aver ascoltato il professionista, per capire se nei giorni precedenti avesse notato qualcosa di sospetto, hanno avviato le indagini. C'è da segnalare che, in quella zona, non è la prima volta che avvengono fatti del genere. Uno dei più eclatanti è avvenuto nel maggio nel 2022, in via Fazzello, quando quattro gattini di poche settimane, la loro mamma e un cane di razza jack russel vennero avvelenati e uccisi.