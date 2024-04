Carabiniere di Agrigento trasferito ad Augusta, il Tar ordina il riesame della pratica

Un carabiniere di 45 anni agrigentino chiede di passare nei ruoli civili, continuando a prestare servizio ad Agrigento ma il ministero della Difesa lo assegna all'arsenale militare marittimo, il Marinarsen, di Augusta. Il militare fa però ricorso al Tar e i giudici del tribunale amministrativo di Palermo ordinano alla direzione generale per il personale civile del ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sull’istanza.

Il carabiniere ha fatto ricorso al Tar perché ha ritenuto illegittima la scelta di impiegarlo in una provincia diversa da quella della sua residenza. Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento del suo trasferimento. I legali Rubino e Piazza, in giudizio, hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento "per violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata preventivamente comunicata la sussistenza di possibili motivi ostativi all’assegnazione in una sede di servizio nel Comune di Agrigento o immediatamente limitrofa, non permettendo al carabiniere di poter partecipare all’attività istruttoria e impedendogli, di fatto, di prospettare fatti e argomentazioni in proprio favore". Gli avvocati hanno rilevato anche la contraddizione (e di conseguenza l'illegittimità del provvedimento), con i criteri della circolare del 25 luglio 2023 del ministero della Difesa, disciplinante il transito nei ruoli civili dell’amministrazione. Circolare secondo cui il militare transitato nei ruoli civili deve essere assegnato presso la sede dove “prestava servizio”.