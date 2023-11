Menfi, avvelenati e uccisi quattro cani di proprietà di un medico: indagini

Giallo a Menfi: quattro cani di proprietà di un medico sono stati avvelenati e uccisi. Gli animali erano stati adottati dall’oncologo qualche anno fa dal canile comunale e poi microchippati. A ritrovare le carcasse è stato lo stesso medico, appena giunto presso il terreno in contrada Cinquanta, nel quale li teneva.

L'uomo ha allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto e dopo aver ascoltato il professionista, per capire se nei giorni precedenti avesse notato qualcosa di sospetto, hanno avviato le indagini. Dovrà essere accertato se si sia trattato di un avvertimento nei confronti del medico oppure di un episodio di violenza contro gli animali. C'è da segnalare che, in quella zona, non è la prima volta che avvengono fatti del genere.

Uno dei più eclatanti, nel maggio nel 2022, sempre a Menfi, in via Fazzello, quando quattro gattini di poche settimane, la loro mamma e un cane di razza jack russel vennero avvelenati e uccisi.