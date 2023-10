Coccodrillo avvistato a San Giovanni Gemini, paura tra i residenti: «Massima cautela»

Un coccodrillo avvistato a San Giovanni Gemini sta mettendo in apprensione gli abitanti del comune dell'Agrigentino. Nessuno scherzo, tutt'altro.

Ad ufficializzare le voci che già giravano da qualche ora è stato il sindaco Dino Zimbardo, attraverso un messaggio sui social: "Sono stato ufficialmente informato dalla Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso - scrive il primo cittadini -. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti, per stabilire una cabina di regia, al fine di monitorare costantemente la situazione. In attesa che l'animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato. Vi terrò informati tempestivamente".

Una volta ufficializzata la notizia, se non paura quantomeno si è scatenata una sorte di psicosi tra gli abitanti di San Giovanni Gemini, con segnalazione moltiplicate e ovviamente accuratezza per cercare di evitare incontri ravvicinati con il rettile.