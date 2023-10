San Giovanni Gemini, per trovare il coccodrillo in azione anche i droni dei carabinieri forestali

In azione anche i droni dei carabinieri forestali per dare la caccia al coccodrillo avvistato nei giorni scorsi a San Giovanni Gemini. Il grosso rettile sarebbe stato notato in una zona isolata e difficilmente raggiungibile a piedi, potrebbe così essere individuato dall'alto. Le ricerche non hanno ancora dato esito positivo, ma si ipotizza che l'animale possa essere sfuggito a un circo o liberato da un privato collezionista di esemplari esotici.

Il sindaco Dino Zimbardo ha intanto firmato un'ordinanza comunale, con cui stabilisce "Il divieto assoluto di recarsi in prossimità degli argini del torrente Mancuso", zona in cui l'animale sarebbe stato avvistato: "In riferimento alla comunicazione da parte dell'Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso, considerata la sicurezza dei cittadini come obiettivo primario di questa amministrazione comunale, ho diramato alle autorità competenti l'ordinanza 59, contingibile ed urgente, di divieto assoluto di recarsi in prossimità degli argini del torrente". Ma non solo, come precisa il cittadino "è vietato alimentare, cacciare o catturare l'esemplare animale, trattandosi di specie protetta. In caso di avvistamento avvisare le autorità competenti, quali carabinieri e corpo forestale".