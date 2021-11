Menfi, oltre un chilometro a piedi nel fango per garantire i pasti ai cani randagi

Il maltempo mette a dura prova anche i volontari impegnati nei rifugi per i cani dell’area belicina. Per alcuni giorni i componenti del gruppo Amici di Olivia, a Menfi, hanno dovuto percorrere, a piedi e nel fango, circa un chilometro di strada per raggiungere, in contrada Urra di Mare, il rifugio dove si trovano un’ottantina di cani. Ieri mattina sono stati completati i lavori di sistemazione della strada che loro stessi hanno finanziato e così sono riusciti a riprendere l’attività.

